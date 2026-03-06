Washington, pastori pregano per Trump nello Studio Ovale
Leader evangelici alla Casa Bianca invocano guida e protezione per il presidente e per le forze armate statunitensi
Un gruppo di pastori evangelici ha pregato accanto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale. Alcuni di loro hanno posato le mani sul presidente durante il momento di preghiera. Il video della scena è stato pubblicato sui social da Dan Scavino, collaboratore di lunga data di Trump. Nel corso della preghiera, Greg Laurie si rivolge direttamente a Dio invocando protezione e guida per il presidente e per il Paese.
Le parole
"Siamo onorati di essere qui oggi alla vostra presenza, per sollevare le braccia del nostro Presidente. Preghiamo affinché la tua benedizione e il tuo favore continuino a riposare su di lui. Preghiamo affinché la saggezza del cielo inondi il suo cuore, la sua mente e, Signore, lo guidi in questi tempi difficili che stiamo affrontando oggi. Prego per la tua grazia e la tua protezione su di lui. Prego per la tua grazia e protezione per le nostre truppe e tutti i nostri uomini e donne che prestano servizio nelle nostre forze armate. E padre, ti preghiamo solo di continuare a dare al nostro presidente la forza di cui ha bisogno per guidare la nostra grande nazione. Mentre torniamo a essere una nazione, sotto Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. Preghiamo affinché la tua benedizione celeste sia su di lui, nel nome di Gesù".