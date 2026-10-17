Usa, Trump licenzia tutti: via anche la portavoce della Casa bianca

"È stato un onore lavorare per il presidente Trump, uomo gentile, entusiasta, attento e diligente". Katie Zacharia rompe il silenzio dopo il licenziamento: la 41enne californiana non più portavoce della Casa bianca. Un incarico lampo, 5 giorni appena, battendo cosi' il record di Anthony Scaramucci, che nel primo mandato del tycoon durò appena 11 giorni sul podio della sala stampa. Zacharia è l'ultima vittima di una raffica di licenziamenti nella West Wing come non si vedeva da tempo. Fuori anche l'imprenditore italoamericano Paolo Zampolli, nonostante l'amicizia di lunga data con Trump, che lo ha rimosso dall'incarico di inviato speciale per le partnership globali. Pochi giorni fa, il siluramento di Kimberly Guilfoyle, ormai ex ambasciatrice degli stati uniti in Grecia. Alla lista si aggiungono altre figure con ruoli di prestigio.