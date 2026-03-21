Usa, Trump immagina il futuro della Casa Bianca con l'Ia
Nel video la nuova configurazione della residenza presidenziale, con la east wing sostituita una grande sala da ballo da 999 postidi Giangiacomo Mazzucchelli
Donald Trump ha pubblicato sul social Truth un video generato con intelligenza artificiale che ripercorre l’evoluzione della Casa Bianca e ne immagina il futuro nel 2029. Nel filmato si mostra la nuova configurazione della residenza presidenziale, con la sostituzione della east wing, demolita nel 2025, da una grande sala da ballo da 999 posti. L’intervento rientra nei lavori di ristrutturazione attualmente in corso, che dovrebbero concludersi fra tre anni.