Usa, occhi puntati sul check-up di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che il prossimo 14 giugno compirà 80 anni, si è recato al Walter Reed National Military Medical Center, per sottoporsi alla sua visita medica annuale di routine. Trump si presenta spesso come più energico e in forma di Joe Biden, ma le recenti fotografie che mostrano un'eruzione cutanea macchiata sul collo hanno alimentato i dubbi sulla sua salute. Negli ultimi mesi, hanno avuto ampio risalto anche le immagini che hanno documentato lividi sulle mani del tycoon. Un effetto collaterale associabile alla somministrazione massiccia di cardioaspirina per prevenire rischi cardiovascolari. L'inquilino della Casa Bianca ha ammesso di assumere dosi superiori a quelle raccomandate. Il presidente americano deve convivere anche con l'insufficienza venosa che si manifesta con un evidente gonfiore alle caviglie.