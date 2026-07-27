Violentissimo tornado in Wisconsin, case sventrate e auto ribaltate

Case sventrate, macchine ribaltate e interi alberi collassati sulle strade: è uno scenario spettrale quello che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin, negli Stati Uniti. Una tempesta di pioggia, grandine, vortici e detriti scagliati a decine di metri di distanza che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità. Tra cui tutti i 18mila cittadini di Menasha.
Venti fino a 100 km/h
Il Servizio meteorologico nazionale americano, grazie ai dati radar, ha confermato la presenza di un tornado nella contea di Winnebago, circa 145 chilometri a nord-ovest di Milwaukee. Un fenomeno meteorologico violentissimo con venti fino a 100 km/h. Le immagini pubblicate sui social mostrano pezzi di metallo contorto e frammenti di legno sparsi lungo un’autostrada, mentre le auto cercano di aggirare i detriti. Finora non sono stati segnalati feriti. L’agenzia aveva emesso un’allerta per un temporale "distruttivo e violento" nell’area colpita dal tornado.