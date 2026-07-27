Violentissimo tornado in Wisconsin, case sventrate e auto ribaltate

Case sventrate, macchine ribaltate e interi alberi collassati sulle strade: è uno scenario spettrale quello che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin, negli Stati Uniti. Una tempesta di pioggia, grandine, vortici e detriti scagliati a decine di metri di distanza che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità. Tra cui tutti i 18mila cittadini di Menasha.