Usa, iniziata la stagione dei tornado: danni tra l'Illinois e l'Indiana

Nella piccola comunità di Lake Village, nell’Indiana nord-occidentale, diverse case sono state rase al suolo dal passaggio del tornado. Le immagini diffuse dalle autorità mostrano edifici gravemente danneggiati e detriti sparsi nelle strade. La polizia di Stato dell’Indiana ha confermato la presenza di persone ferite, senza però fornire un numero preciso né dettagli sulle loro condizioni. L'ufficio dello sceriffo della contea di Branch ha dichiarato che un tornado vicino a Union City (in Michigan) ha causato la morte di tre persone.