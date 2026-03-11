Usa, iniziata la stagione dei tornado: danni tra l'Illinois e l'Indiana
Case distrutte e linee elettriche danneggiate. Diversi feriti segnalati dopo il passaggio dei cicloni
Una serie di forti tempeste ha colpito alcune aree dell’Illinois, dell’Indiana e del Michigan, provocando diversi tornado. Il maltempo ha distrutto abitazioni, abbattuto alberi e danneggiato linee elettriche, causando numerose richieste di soccorso al numero di emergenza 911 a sud di Chicago.
Case rase
Nella piccola comunità di Lake Village, nell’Indiana nord-occidentale, diverse case sono state rase al suolo dal passaggio del tornado. Le immagini diffuse dalle autorità mostrano edifici gravemente danneggiati e detriti sparsi nelle strade. La polizia di Stato dell’Indiana ha confermato la presenza di persone ferite, senza però fornire un numero preciso né dettagli sulle loro condizioni. L'ufficio dello sceriffo della contea di Branch ha dichiarato che un tornado vicino a Union City (in Michigan) ha causato la morte di tre persone.
Allerta meteo
Secondo il Servizio meteorologico nazionale, il flusso di temporali ha portato pioggia intensa e grandine in diverse zone del Midwest. Gli esperti segnalano il rischio di tornado violenti e chicchi di grandine di grandi dimensioni. Le autorità hanno diramato un’allerta tornado per un’ampia fascia degli Stati Uniti centrali. L’avviso riguarda gli Stati dalle pianure meridionali fino all’area dei Grandi Laghi, dall’Oklahoma al Michigan.