Usa, tempeste e allagamenti sulla Costa Est: in 130mila senza elettricità

Una potente tempesta si è abbattuta sul Nord-Est degli Stati Uniti, allagando le comunità costiere e lasciando decine di migliaia di abitazioni e attività commerciali senza elettricità. Secondo PowerOutage.us, nella mattinata di domenica oltre 130mila utenti sono rimasti senza corrente elettrica. Le interruzioni di corrente più estese si sono verificate lungo la costa del New Jersey, a Long Island (New York) e nelle contee costiere del Connecticut. Gli alberi abbattuti in tutta Long Island hanno danneggiato abitazioni e automobili, bloccato le strade e causato la caduta di numerose linee elettriche. Nella mattinata di domenica la tempesta si trovava appena a Sud di Long Island e a Est del New Jersey settentrionale. Le previsioni hanno prospettato che la tempesta continuerà a girare intorno alla zona interessata per almeno altre 24 ore. Le precipitazioni più intense sono previste dal New Jersey settentrionale attraverso New York City e Long Island fino al New England meridionale.