Usa, tempesta sulla costa Est: inondazioni, blackout e centinaia di voli cancellati

Una tempesta potente e dal movimento lento sta devastando la costa del nord-est degli Stati Uniti, generando venti forti che hanno causato interruzioni di corrente scatenando onde imponenti e piogge intense. L'Autorità per l'edilizia abitativa di New York City ha dichiarato che uno dei suoi dipendenti è rimasto ucciso da un albero caduto a Brooklyn mentre la tempesta si abbatteva sulla città. Le squadre di emergenza negli Stati del Medio Atlantico e del New England si sono affrettate a ripristinare l'energia elettrica dopo che gli alberi caduti hanno causato interruzioni di corrente per circa 100.000 utenti nella regione e la cancellazione di centinaia di voli. Le previsioni non indicano alcun miglioramento immediato.