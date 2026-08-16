Usa, stato di emergenza nelle Hawaii per l'arrivo dell'uragano Lala

L'uragano Lala si avvicina a Big Island, la principale isola delle Hawaii, e si rafforza a tempesta di categoria 1 carica di venti forti e piogge torrenziali: la perturbazione potrebbe toccare terra e diventare così la prima del suo genere a colpire direttamente lo Stato in oltre 30 anni. La tempesta rappresenta una minaccia significativa di inondazioni improvvise e smottamenti a causa delle pesanti piogge, con accumuli previsti superiori a circa 30 cm in alcune aree. I venti più intensi di Lala si concentrano a nord dell'occhio del ciclone, investendo Big Island: la tempesta potrebbe causare mareggiate e moto ondoso altamente pericoloso. Secondo il National Hurricane Center, sabato mattina la tempesta presentava venti di circa 120 km/h, ruotando a circa 150 chilometri a sud di Hilo. È in vigore l'allerta uragano per Big Island, dove le condizioni tipiche di uragano dovrebbero iniziare nel corso del pomeriggio di sabato. Le aree più a rischio sono quelle meridionali dell'isola, che saranno le più esposte al nucleo interno di Lala.