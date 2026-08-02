Usa, sparatoria vicino a un ristorante in Idaho: tre morti

Tre persone sono state uccise e altre sette sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di sabato 1 agosto nei pressi di un ristorante, nel sud dell'Idaho. Lo ha dichiarato un portavoce della città di Twin Falls. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia intervenuta sul luogo della sparatoria ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante, ha confermato il responsabile dell'ufficio stampa della città di Twin Falls. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore.