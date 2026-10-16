Usa, sparatoria in una scuola elementare: morti tre bambini e una maestra

Le sirene delle ambulanze suonano all'unisono con quelle della polizia nei pressi della scuola elementare Silver Rail, a Bend, nello Stato americano dell'Oregon. I passanti ancora non sanno che cosa sia accaduto, ma la paura di una sparatoria di massa si fa subito spazio nelle loro menti. Una maestra e tre bambini di 11, 8 e 5 anni sono stati uccisi; uno studente di 7 e la sua insegnante di 54 anni sono stati feriti gravemente da un ragazzo di 16 anni - dall'identità ancora sconosciuta - che ha aperto il fuoco nella scuola elementare. La polizia è stata contattata alle 13:00 locali da un uomo che affermava di essere stato attaccato mentre si trovava in auto da un giovane armato di fucile a pompa. Una volta entrato nell'edificio scolastico, il killer ha cominciato a sparare contro le porte chiuse a chiave, prima di venire neutralizzato da un privato cittadino, che vedendolo entrare nella scuola, lo ha inseguito e poi sparato.