Il procuratore distrettuale della contea di Dane, nello Stato del Wisconsin, ha annunciato che non presenterà accuse penali contro gli agenti coinvolti nella sparatoria mortale dello scorso 22 luglio a Madison in cui perse la vita Corey Ruiz. L'uomo, afroamericano di 38 anni, si era reso protagonista di una colluttazione con la polizia a un incrocio stradale, durante la quale avrebbe anche estratto un coltello ferendo un poliziotto. Gli agenti hanno risposto prima con il taser, senza risultati. Poi, come si vede dalle immagini, uno di loro ha aperto il fuoco e ucciso Ruiz dopo aver tentato di bloccarlo. Il procuratore ha però ritenuto ragionevole l'uso della forza letale in quelle circostanze, escludendo responsabilità penali. La decisione ha scatenato numerose proteste in tutto lo Stato.