Usa sequestrano nave cargo iraniana nel Golfo dell'Oman

Gli Stati Uniti hanno diffuso le immagini del sequestro della nave da cargo, battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman. Stando a quanto affermato anche dal presidente Usa Donald Trump su Truth, la Marina americana ha assunto il pieno controllo dell'imbarcazione sottolineando che: "La nave Touska ha cercato di superare il blocco, è stata messa in guardia ma si è rifiutata di ascoltare e così la Marina l'ha fermata colpendo la sala macchine. Ora è sotto la custodia degli Stati Uniti". Si tratta del primo intercettamento di questo tipo dall'inizio del blocco dei porti iraniani la scorsa settimana.