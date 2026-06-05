Usa-Russia, la via per il disgelo passa per lo Stretto di Bering

Per oltre un secolo è stata considerata un'utopia la ricerca di una via nordica per collegare l'Atlantico al Pacifico: quel "passaggio a Nord-Ovest" che ha alimentato suggestioni letterarie, commerciali e oggi anche diplomatiche. Sì, perché potrebbero essere proprio le acque, seppur ghiacciate, dello stretto di Bering a sciogliere il gelo tra Stati Uniti e Russia. Con un tunnel sottomarino in grado di collegare Siberia e Alaska, intitolato ai due presidenti, "Trump e Putin", che già, proprio qui, dividono il territorio di due isole, le Diomede, con due amministrazioni e due fusi orari diversi. Lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri, Kirill Dmitriev, al 29esimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo. L'idea in sé non è nuova: durante la Guerra fredda il tunnel è stato il simbolo di una possibile pacificazione tra le due superpotenze mondiali.