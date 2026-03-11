California, primo rifornimento in volo per il bombardiere B-21

Il B-21 Raider è stato filmato il 10 marzo durante il suo primo rifornimento in volo osservato pubblicamente. Il test si è svolto sopra il deserto del Mojave, vicino alla Edwards Air Force Base in California. Il bombardiere era collegato a un KC-135 Stratotanker e scortato da un caccia durante un volo di prova durato circa cinque ore e mezza. L’area è spesso utilizzata dall’US Air Force per test avanzati di nuovi velivoli.