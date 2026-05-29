Dai Simpson alla Casa Bianca, Dan Greaney si candida… vestito da profeta

Negli Stati Uniti il progetto di Dan Greaney, autore "profetico" de I Simpson e candidato alle prossime elezioni del 2028, si potrebbe definire come OG, letteralmente "Old Gangster". L'idea è chiara: mettere da parte la nuova ondata repubblicana - fatta di miliardari, di Donald Trump e di JD Vance - e ritornare agli ideali di sempre. Quelli attaccati alla Costituzione che, secondo la sua accusa, le amministrazioni Maga hanno scavalcato e calpestato: "Gli uomini sono tutti uguali. In America il governo dovrebbe lavorare per tutti. Democrazia per tutti, responsabilità per tutti, prosperità per tutti. Dobbiamo tornare a questo".