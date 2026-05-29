L'autore del celebre cartone

Dai Simpson alla Casa Bianca, Dan Greaney si candida… vestito da profeta

In un video social"Dan Greaney,"noto per aver predetto l'amministrazione Trump vent'anni fa, si candida come alternativa ai Maga

29 Mag 2026 - 11:52
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Negli Stati Uniti il progetto di Dan Greaney, autore "profetico" de I Simpson e candidato alle prossime elezioni del 2028, si potrebbe definire come OG, letteralmente "Old Gangster". L'idea è chiara: mettere da parte la nuova ondata repubblicana - fatta di miliardari, di Donald Trump e di JD Vance - e ritornare agli ideali di sempre. Quelli attaccati alla Costituzione che, secondo la sua accusa, le amministrazioni Maga hanno scavalcato e calpestato: "Gli uomini sono tutti uguali. In America il governo dovrebbe lavorare per tutti. Democrazia per tutti, responsabilità per tutti, prosperità per tutti. Dobbiamo tornare a questo".

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