Usa, possibile un attacco all'Iran già entro il fine settimana
L'obiettivo sarebbe un'offensiva ampia e prolungata insieme a Israele che punterebbe a debilitare il regime fino a farlo caderedi Alfredo Macchi
Lo schieramento americano in Medi Oriente è il più massiccio dai tempi della guerra in Iraq. Entro pochi giorni tutte le forze saranno in posizione attorno all’Iran. Il che renderebbe possibile, già entro il fine settimana un attacco anche se Trump si è dato dieci giorni per prendere una decisione.