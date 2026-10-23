Usa, poliziotto spara contro un'auto uccidendo bambino di 1 anno

Lo Stato del Mississippi, negli Usa, ha pubblicato un video che mostra una sparatoria all'interno del parcheggio di un supermercato nella quale ha perso la vita un bambino di 1 anno. A sparare, un agente di polizia intervenuto dopo la segnalazione di un furto avvenuto pochi minuti prima nel punto vendita. L'agente, come si vede dal video, impugna la pistola insieme ad altri colleghi puntandola contro un'auto in movimento che stava per colpirli: a bordo, una donna e il suo bambino sul sedile del passeggero. I colpi sparati dall'agente hanno causato la morte del piccolo. L'ufficio del procuratore generale del Mississippi, al termine delle indagini, ha dichiarato che l'uso della forza da parte del poliziotto "era appropriato", scagionandolo da ogni accusa.