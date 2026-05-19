Usa, poliziotto salva una famiglia da una casa in fiamme: il video dalla bodycam

A Chattanooga, in Tennessee, un poliziotto è entrato in un appartamento in fiamme per salvare una mamma e i suoi due figli piccoli. Il rischioso intervento di salvataggio è riuscito alla perfezione: nessuno è rimasto ferito a causa del rogo. La bodycam dell'agente Ely Rogers ha ripreso l'intera operazione mettendo in luce la rapidità d'intervento dell'agente che ha evitato una tragedia. I drammatici istanti del salvataggio sono stati rilanciati sui social da numerosi media americani e condivisi da migliaia di utenti in poche ore