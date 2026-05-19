In Tennessee

Usa, poliziotto salva una famiglia da una casa in fiamme: il video dalla bodycam

Lo strumento in dotazione all'agente ha ripreso l'intera operazione mettendo in luce la rapidità d'intervento che ha evitato una tragedia

19 Mag 2026 - 09:57
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A Chattanooga, in Tennessee, un poliziotto è entrato in un appartamento in fiamme per salvare una mamma e i suoi due figli piccoli. Il rischioso intervento di salvataggio è riuscito alla perfezione: nessuno è rimasto ferito a causa del rogo. La bodycam dell'agente Ely Rogers ha ripreso l'intera operazione mettendo in luce la rapidità d'intervento dell'agente che ha evitato una tragedia. I drammatici istanti del salvataggio sono stati rilanciati sui social da numerosi media americani e condivisi da migliaia di utenti in poche ore

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