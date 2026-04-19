Usa, paracadutista si schianta contro il tabellone segnapunti prima del match di Virginia Tech

Momenti di tensione a Blacksburg poco prima dell’inizio della Spring Football Game di Virginia Tech. Un paracadutista ha colpito il tabellone dello stadio durante la discesa. L’incidente ha richiesto un intervento immediato dei soccorritori presenti. Secondo il portavoce dell’ateneo Mark Owczarsk, il recupero è avvenuto in circa 15 minuti. Le condizioni della persona sono state definite stabili. Lo staff ha ringraziato per la risposta tempestiva e coordinata.