Usa, anche a New York si celebra il Capodanno cinese

Per i cinesi è ufficialmente cominciato l'Anno del Cavallo di Fuoco e anche nel noto quartiere di Chinatown, a New York, in tantissimi tra abitanti e turisti si sono riuniti per festeggiare. Fuochi d'artificio, sfilate di draghi e costumi celebrativi, c'era di tutto martedì 17 - il giorno del Capodanno lunare - dalle danze del leone a varie esibizioni fino all’accensione dei petardi per scacciare gli spiriti maligni e accogliere prosperità per l’anno a venire.