Tragedia sfiorata durante un blitz

Usa, agenti tentato di arrestare un 26enne... ma il terrazzo crolla

È accaduto"ad Huntsville (Missouri) durante l'esecuzione di un mandato d'arresto: sette membri della task force sono rimasti feriti."

20 Ago 2026 - 14:27
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