Usa, la statua d'oro di Trump commissionata ma mai pagata

Uno scultore dell'Ohio si rifiuta di consegnare una statua del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, alta 4,5 metri e realizzata in foglia d'oro, perché gli investitori di criptovalute che l'hanno commissionata non hanno ancora pagato il conto. L'omaggio ha un costo di circa 300mila dollari, ma lo scultore Alan Cotrill attende ancora il saldo di 90 mila dollari, diritti inclusi. Fino alla completa risoluzione del debito, dunque, l'opera resterà nel suo laboratorio in Ohio. Trump è ritratto con il pugno destro alzato, in ricordo dell'attentato subito in Pennsylvania del 2024. Il progetto prevedeva l'installazione della statua all'interno del club per golfisti Trump National Doral (in Florida), dove sarebe già stato installato un piedistallo in acciaio inossidabile da oltre 30 quintali, in attesa della posa definitiva della statua.

