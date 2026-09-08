Emergenza tra le montagne

Usa, la siccità spinge gli orsi a caccia di cibo... tra le case

Secondo gli esperti, la situazione è dettata"dal fatto che gli animali non riescono a trovare le loro fonti naturali di cibo sul territorio

08 Set 2026 - 11:46
01:18 
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