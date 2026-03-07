Usa, la guerra in Iran costa a Trump 890 milioni al giorno

L'operazione militare statunitense contro l’Iran ha costi altissimi: circa 900 milioni di dollari al giorno nelle prime 100 ore di combattimento, per un totale stimato di 3,7 miliardi. Secondo i calcoli del Centro per gli Studi Strategici Internazionale (CSIS), la voce principale di spesa è rappresentata dalle munizioni, pari a circa 3,1 miliardi di dollari. Oltre 200 missioni di caccia F-35, F-22, F-15 e F-16, partiti da portaerei o basi in Medio Oriente, costerebbero più di 125 milioni, mentre il dispiegamento delle portaerei Gerald Ford e Lincoln con 13 fregate supererebbe i 64 milioni nei primi cinque giorni. Gran parte dei costi deriverebbe dal lancio di circa 2mila missili da crociera e aria-terra, ognuno dal valore superiore ai 3,5 milioni di dollari. Le spese aumentano anche per intercettare oltre 500 missili balistici e 2.000 droni Shahed iraniani, molto più economici (circa 30 mila dollari). Il peso economico della guerra, finanziata in gran parte a debito, solleva dubbi sulla sostenibilità per gli Stati Uniti e sulla capacità di sostenere due conflitti contemporaneamente, come prevede la dottrina del Pentagono.