Usa, l'uragano Isaias tocca terra in Florida: migliaia senza elettricità

L'uragano Isaias ha toccato terra lungo la costa statunitense del Golfo, portando con sé la minaccia di pericolose mareggiate e venti distruttivi. Il National Hurricane Center ha riferito che la potente tempesta è giunta a terra venerdì vicino a Destin, in Florida, classificata come uragano di categoria 2, con venti massimi sostenuti di circa 170 km/h (105 miglia orarie). Si prevedeva che Isaias avrebbe creato condizioni potenzialmente pericolose per il Florida Panhandle e l'Alabama meridionale. Sono possibili forti piogge e rischi di inondazioni per tutto il fine settimana, estendendosi verso l'entroterra fino alla Tennessee Valley. In previsione dell'arrivo della tempesta, i governatori di Florida e Alabama hanno dichiarato lo stato di emergenza per numerose contee. Secondo poweroutage.com, venerdì sera oltre 400.000 clienti in Florida e Alabama sono rimasti senza elettricità.