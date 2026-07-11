Usa, "l'Iran riconosce errore diaver colpito navi a Hormuz" | Per Teheran è colpa di "estremisti fuori controllo"

"Mille missili sono pronti al lancio contro la repubblica islamica, seguiti subito da altre migliaia, qualora l'Iran dovesse portare avanti la sua minaccia annunciata al mondo di assassinare il presidente degli Stati Uniti, in questo caso me", ha scritto Donald Trump. Un nuovo post, dopo quello in cui il tycoon ha svelato di aver lasciato istruzioni nel caso l'Iran lo uccidesse, pubblicato in seguito alla rivelazione di Israele che Teheran avrebe un piano per uccidere Trump. In queste ore pero' si cerca di far ripartire il dialogo.