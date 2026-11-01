Pickaxe Mountain nel mirino di Trump: lì c'è il deposito principale di uranio dell'Iran
Assieme all'altro sito nucleare, Fordow, "la montagna del piccone" è"l'obiettivo numero 1 da distruggere per garantire lo smantellamento dell'arsenale atomico iranianodi Luca Pesante
"Non abbiamo fretta con l'Iran. Restano uno o due siti da sistemare. Penso a Pickaxe Mountain". Si esprime così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mettendo nel mirino il principale deposito di uranio arricchito dell'Iran. L'obiettivo è distruggere l'arsenale atomico degli avversari.