Usa-Iran, media: "Il Pentagono nasconde i veri numeri su caduti e feriti in guerra"

29 marinai e otto Marines. In tutto 37 americani aggiunti nel conteggio dei feriti della guerra con l’Iran senza nessuna comunicazione ufficiale. Il Washington Post accusa il Pentagono di aver aggiornato la conta dei feriti (ora saliti a 861) in silenzio per evitare di riportare al centro dell’attenzione una guerra che negli Stati Uniti è sempre più impopolare. Da quando il cessate il fuoco è saltato nel luglio scorso l’amministrazione Trump ha deciso di archiviare i feriti sotto la voce di “operazioni all’estero” anziché conteggiarle nell’Operazione Epic Fury, lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran nel febbraio scorso.