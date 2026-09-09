medio oriente

Usa-Iran, guerra delle petroliere: cinque navi colpite, Teheran risponde con i missili

Washington attacca unità iraniane in risposta alle minacce contro le navi americane

di Luca Pesante
09 Set 2026 - 13:14
01:30 
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