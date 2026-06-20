Usa-Iran, previsto per domenica l'inizio dei colloqui tecnici al Burgenstock di Lucerna

La conferma del Pakistan

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Aumenta la pressione di Trump su Netanyahu dopo il raid dell'Idf nel sud del Libano, in cui sono morte almeno 16 persone

di Leonardo Mochi
20 Giu 2026 - 19:01
01:41 
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Conferme e smentite, annunci e dietrofront. L’Iran torna a chiudere lo Stretto di Hormuz come risposta agli attacchi israeliani in Libano. La decisione è stata annunciata con una nota sulla televisione di stato iraniana, mentre che anche oggi si contano vittime, almeno 16, causate dai raid dell'Idf nel sud del Paese.

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