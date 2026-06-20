Usa-Iran, previsto per domenica l'inizio dei colloqui tecnici al Burgenstock di Lucerna
Aumenta la pressione di Trump su Netanyahu dopo il raid dell'Idf nel sud del Libano, in cui sono morte almeno 16 personedi Leonardo Mochi
Conferme e smentite, annunci e dietrofront. L’Iran torna a chiudere lo Stretto di Hormuz come risposta agli attacchi israeliani in Libano. La decisione è stata annunciata con una nota sulla televisione di stato iraniana, mentre che anche oggi si contano vittime, almeno 16, causate dai raid dell'Idf nel sud del Paese.