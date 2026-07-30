dopo due giorni di piogge record

Usa, inondazioni nello Stato di New York: macchine sott'acqua

Nelle parti orientali dello Stato, vicino alla Grande Mela, sono caduti 20 centimetri di pioggia in poche ore

30 Lug 2026 - 13:36
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