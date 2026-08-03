Usa, incendi devastano centinaia di abitazioni nello Stato di Washington

Una serie di incendi boschivi ha distrutto circa 600 edifici nell'area di Spokane, nello Stato di Washington, costringendo migliaia di persone a evacuare dalle proprie abitazioni. I tre principali roghi, divampati sabato, hanno già devastato oltre 3mila ettari di terreno e sono stati definiti dalla sindaca di Spokane, Lisa Brown, "il peggior disastro naturale mai affrontato dalla regione". Oltre 900 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di contenimento, mentre le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento. Al momento non si registrano vittime né feriti, anche se le autorià avvertono che il bilancio potrebbe aggravarsi.