Usa, in migliaia alla commemorazione per l'11 settembre: "Spero che nessuno veda mai le cose che ho visto quel giorno"

I parenti delle vittime sfilano in silenzio verso Ground Zero per l'anniversario dei 25 anni dall'attentato terroristico dell'11 settembre. Anche quest'anno, il rintocco della campanella alle 8:46, sei minuti di silenzio per scandire i momenti dell'attacco. E un settimo minuto di raccoglimento per chi ha perso la vita a causa delle polveri tossiche. "Le cose che ho visto quel giorno spero che non le veda mai nessuno". Nel frattempo, Trump affonda sull'Iran: "Primo sponsor del terrorismo, è per questo che combattiamo".