25 anni dall'attacco terroristico

Usa, in migliaia alla commemorazione per l'11 settembre: "Spero che nessuno veda mai le cose che ho visto quel giorno"

Trump affonda sull'Iran: "Primo sponsor del terrorismo, è per questo che combattiamo"

di Maria Luisa Rossi Hawkins
12 Set 2026 - 16:18
01:35 
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I parenti delle vittime sfilano in silenzio verso Ground Zero per l'anniversario dei 25 anni dall'attentato terroristico dell'11 settembre. Anche quest'anno, il rintocco della campanella alle 8:46, sei minuti di silenzio per scandire i momenti dell'attacco. E un settimo minuto di raccoglimento per chi ha perso la vita a causa delle polveri tossiche. "Le cose che ho visto quel giorno spero che non le veda mai nessuno". Nel frattempo, Trump affonda sull'Iran: "Primo sponsor del terrorismo, è per questo che combattiamo".

new york
11 settembre 2001
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