Usa, il primo negozio totalmente gestito dall'Ia è in perdita

Benvenuti all'Andon Market, il primo negozio totalmente gestito da un'intelligenza artificiale:Luna. Nato a San Francisco con un investimento di circa 50 mila dollari è un mix di stupore e incubo. Luna ha fatto la ricerca di mercato iniziale, trovato fornitori e comprato in autonomia merce, fatto i colloqui di lavoro e arredato il locale. Ma dopo un mese e mezzo qualcosa non funziona ancora: il negozio perde 13mila dollari.