Continuano i raid

Usa, il Comando Centrale pubblica video dei nuovi attacchi all'Iran

Nel breve filmato in bianco e nero rilasciato dal Centcom si vede un missile centrare un presunto obiettivo americano in Iran

15 Lug 2026 - 16:31
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Il Comando Centrale Usa, sul proprio profilo X, aveva avvisato che "alle 6 del mattino (mezzogiorno in Italia, ndr) di oggi, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz". In un breve video poi pubblicato sempre dal Centcom, in bianco e nero, si vede un missile centrare un presunto obiettivo americano in Iran.

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