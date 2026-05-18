Usa, idroplano costretto a un atterraggio d'emergenza in mezzo alla strada

A Phoenix, in Arizona, un pilota di un idroplano è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in una strada. Il velivolo perde potenza e quota e il pilota, Michael Tragarz, manca per un soffio le linee elettriche e i cartelli stradali. A bordo anche altre due persone, amici del pilota che ha dichiarato anche che stava uscendo fumo dalla cabina di pilotaggio. Come riportato dal capitano dei vigili del fuoco di Phoenix, D.J. Lee, tutte e tre le persone coinvolte hanno riportato solo ferite lievi. Nessuno è stato ricoverato in ospedale.