Usa, gli agenti dell'Ice uccidono un uomo durante un controllo nel Maine | Video

Un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso la mattina del 13 luglio durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'Ice (Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane). La dinamica è ancora poco chiara ma l'incidente sta sollevando un nuovo polverone poiché avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'Ice a Houston.