scoperto nel 2019 in Montana

Usa, fossile di Nanotyrannus venduto all'asta per 47,3 milioni di dollari

Il fossile si chiama "Jodi" e ci sono voluti 84 anni per capire cosa fosse realmente questo dinosauro

28 Ott 2026 - 11:40
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