WASHINGTON

Usa, esplosione in un serbatoio di sostanze chimiche: un morto e dispersi

Alcuni dei feriti sarebbero in gravi condizioni"

27 Mag 2026 - 07:43
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Un serbatoio di sostanze chimiche è esploso a Washington, negli Stati Uniti. A seguito dello scoppio una persona è morta e altre nove risultano disperse, il bilancio è stato confermato dalle autorità. 

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