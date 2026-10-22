Usa e Israele si preparano a bombardare l'Iran. Ma quando lo faranno?

Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare l’Iran. Aumentano le voci di un possibile attacco congiunto contro la Repubblica Islamica. Secondo diversi media Netanyahu era pronto a colpire gli ayatollah già a inizio ottobre ma sarebbe stato fermato da Trump. Il premier israeliano starebbe spingendo per attaccare prima delle elezioni del 27 ottobre: una tornata elettorale decisiva per lo Stato Ebraico che, secondo la maggior parte dei sondaggi, vede il premier rincorrere gli avversari. Il presidente Usa starebbe invece pensando di colpire Teheran solo dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre.