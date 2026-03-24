Usa, Donald Trump visita Graceland: la storica villa di Elvis Presley

"Amo Elvis, chi non lo ama?" è stata la prima cosa detta dal presidente Usa Donald Trump appena entrato nella villa di Graceland, lunedì 23 marzo. La visita di Trump è arrivata dopo aver tenuto un tavolo rotondo a Memphis, dove ha promosso l'aumento delle forze dell'ordine federali della sua amministrazione per reprimere la criminalità. Trump è solo il secondo presidente in carica a visitare la vasta tenuta che Elvis Presley chiamava casa. Il primo fu, nel 2006, George W. Bush che visitò Graceland insieme all'allora primo ministro giapponese Junichiro Koizumi, un grande fan di Elvis.