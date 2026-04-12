Usa, Donald Trump lancia il suo arco di trionfo

Una struttura monumentale per lasciare il segno nella storia – e nello skyline di Washington. Il presidente Donald Trump rilancia l’ennesimo – per così dire – progetto ambizioso: il più grande e il più bell'arco di trionfo del mondo, così come lui stesso ha annunciato sui social. I rendering pubblicati online mostrano un monumento alto 76 metri sormontato da due aquile e un angelo dorato. L’annuncio ufficiale è arrivato con la presentazione dei piani alla commissione per le belle arti, chiamata a esprimersi già la prossima settimana.