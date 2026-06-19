Usa, contea dell'Illinois devastata da un tornado

Le immagini riprese da un drone mostrano i danni causati da un tornado: distrutte 30 abitazioni, gravemente danneggiate altre 29 nella contea di Effingham, nell’Illinois. A riferirlo sono state le autorità locali. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a numerose segnalazioni di edifici danneggiati e distrutti e sono rimasti sul posto fino a dopo le 23:30. Non sono stati segnalati feriti gravi, ha dichiarato l’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Effingham. Le squadre dei servizi elettrici stanno lavorando per ripristinare la fornitura.