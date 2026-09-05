Usa, colpite tre petroliere iraniane: le immagini degli attacchi

Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno colpito tre petroliere iraniane dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche aveva lanciato missili balistici contro due navi da guerra della Marina statunitense che pattugliavano le acque regionali. Lo rende noto lo stesso Centcom. Una portaerei e un cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi sono riusciti a eludere diversi attacchi iraniani non provocati. Nessun membro del personale americano è rimasto ferito, aggiunge il Comando centrale degli Stati Uniti. Secondo le forze armate Usa le tre petroliere iraniane fanno parte di una rete clandestina multimiliardaria che finanzia i pasdaran e i loro alleati nel Golfo. A seguito dell'attacco, l'Iran è tornato a minacciare nuove offensive.