MUSO DISTRUTTO

Usa, collisione fra due aerei all'aeroporto di Miami: due feriti

La punta dell'ala di un Boeing 737 ha urtato il muso di un Boeing 767 mentre gli aerei stavano rullando

15 Nov 2026 - 10:22
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