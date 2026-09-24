La stretta di mano

Usa-Cina, stretta di mano tra Trump e Xi Jinping: al via la visita di Stato

Il tycoon accoglie il presidente sulla pista della base Andrews. Presenti anche le rispettive"first lady

24 Set 2026 - 00:48
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