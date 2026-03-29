Usa, Bruce Springsteen canta "Streets of Minneapolis" alla manifestazione No Kings
I manifestanti hanno apprezzato la performance dell'artista che è stato celebrato da uno scroscio di applausi"
Bruce Springsteen ha preso parte alla manifestazione No Kings "contro i re e le loro guerre" e ha portato sul palco la sua Streets of Minneapolis. Il brano, scritto durante il periodo di proteste contro l'Ice, è stato scritto dall'artista in risposta agli omicidi di Renée Good e Alex Pretti compiuti dalla polizia anti immigrazione americana.