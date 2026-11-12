In oregon

Usa, batteria di una bici elettrica esplode e distrugge la casa

Attimi di grande paura nella cittadina di"Troutdale, dove il dispositivo è saltato in aria provocando un incendio che ha divorato un'abitazione

12 Nov 2026 - 15:55
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