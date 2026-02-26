Usa, bagni intasati sulla portaerei Gerald Ford diretta in Iran: stop in Grecia

La portaerei americana USS Gerald R. Ford, inviata dall'amministrazione Trump al largo dell'Iran, è rimasta bloccata in Grecia per un problema di bagni intasati. Mentre navigava al largo di Creta, l’ammiraglia ha infatti dovuto fare i conti con seri malfunzionamenti del sistema fognario. Per questo è stata costretta a raggiungere la base navale Nato di Souda. La Marina degli Stati Uniti, tuttavia, sostiene che i problemi tecnici non incidano sulla prontezza al combattimento della nave.